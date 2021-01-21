Дональд Трамп: путешествие из Вашингтона во Флориду

Дональд Трамп, как и ожидалось, на церемонии инаугурации избранного президента Джо Байдена не присутствовал. Экс-глава государства покинул Белый дом и отправился в поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Новому лидеру республиканец оставил записку. Байден не раскрыл ее содержание, но сказал, что Трамп написал очень великодушное письмо. Американцы говорят, что Трамп был неоднозначной фигурой.

Джефф Николс, житель Уэст-Палм-Бич, Флорида: "Мы делали это неоднократно, да и сейчас мы вышли на улицу, чтобы продемонстрировать нашу поддержку Трампу и выразить ему признательность за то, что было сделано. Для нас этот парень работал не покладая рук, не спал и сталкивался со множеством препятствий на своем пути".

Дженнифер Иди, жительница Веллингтона, Флорида: "Я рада, что Дональд Трамп наконец покинул пост президента. Он обретет покой и окажется вдали от всего этого болота. Будет играть в гольф, заниматься внуками (он же дедушка) и исполнять отцовские обязанности. Он будет подальше от лжи и ненависти Вашингтона".

"Настоящий президент здесь. Трамп. Он победитель, не Байден. Я не знаю, кто этот человек", - говорит женщина, не назвавшая своего имени.

Далеко не все столь лестно отзываются о Трампе. Многие считают, что именно он и его политика раскололи американское общество.

Тутси Уорхол, художник: "Я чувствую большое облегчение в связи с тем, что Трамп ушел. А еще просто потрясающе видеть Камалу Харрис на посту вице-президента, дочь иммигрантов - ее отец с Ямайки, мать- из Индии. Харрис - воплощение истории Соединенных Штатов".

Кайла Лор: "Дональд Трам не годился для президентского поста. Из-за него погибло множество людей. Среди них мой собственный отец. Он скончался от COVID-19. И я абсолютно уверена, что мой отец бы не умер, если бы главой государства у нас был зрелый состоятельный человек".