Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предлагает сажать деревья. Глава кабинета посетил районы страны, пострадавшие от шторма "Кристоф". По мнению Джонсона, леса спасут от наводнений в долгосрочной перспективе, а в краткосрочной — высадка деревьев поможет увеличить занятость на фоне коронакризиса:

"Если подумать о том, что нужно стране, справляющейся с ковидом, — то в числе прочего нам необходимо задуматься о рабочих местах, о занятости — например, путём строительства защиты от наводнений. Одна из идей, которую продвигают в агентстве по окружающей среде и которую я лично очень здравой — высаживание деревьев на возвышенностях, чтобы они поглощали часть осадков и снижали ущерб от наводнений".

Шторм "Кристоф" обрушился на Англию и Уэльс в среду. Из-за вышедших из берегов рек затоплены тысячи домов. Жители, которым до того приказали не покидать дома из-за карантина, теперь вынуждены эвакуироваться. Особенно сильно пострадали пригороды Манчестера. Блокированы десятки автомагистралей.