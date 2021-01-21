Убежище от коронавируса в Швеции

Из-за пандемии коронавируса в Швеции остановились не только туристические автобусы, но и паромное сообщение. Вместо туристов, ищущих удовольствий, сейчас через Балтийское море переправляются в основном товары. В стране, которая долгое время придерживалась особой, более мягкой политики по отношению к карантинным мерам, индустрия туризма переживает тяжелые времена.

Позднее такая позиция была признана ошибочной, а летом Швеция оказалась в списке риска в глазах своих европейских соседей, после чего иностранные гости стали редкостью. Сейчас многие отели опасаются банкротства. В 2020 году продажи упали на две трети.

Томас Якобссон, главный экономист Visita: "Сейчас все идет насмарку. Мы видели волну банкротств, особенно в начале кризиса, и теперь, к сожалению, ожидаем, что она значительно ускорится".

Однако стойкие гости все еще есть. Хостелы шведского мегаполиса привлекают в основном молодых европейцев, которые стремятся укрыться от жестких карантинных мер в своих странах.

"Я еду в Швецию, потому что мне нравится моя свобода. Мне нравится ходить в спортзал, мне нравится прогуливаться дальше, чем на пять километров от дома, мне нравится, что у меня есть возможность выпить", - говорит этот молодой мужчина из Ирландии.

"Есть те, кто приехал сюда работать, потому что они могут работать на расстоянии. То есть они могут продолжать работать во Франции и в то же время жить более нормальной и свободной жизнью в Швеции", - рассказывает французская туристка.

Однако и в Швеции свобода для беглецов от коронавируса также была ограничена с начала года. На этой неделе должно быть принято решение о продлении карантинных мер.