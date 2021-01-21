97 лет со дня смерти В.И.Ленина

В Москве активисты КПРФ возложили цветы и венки к мавзолею в ознаменование 97-й годовщины со дня смерти Владимира Ильича Ленина. На Красную площадь пришли несколько десятков человек.

Владимир Кашин, заместитель председателя ЦК КПРФ:

"Гений Владимира Ильича Ленина широко известен не только в России, но и во всём мире. Мыслитель, учёный, который сумел воплотить в жизнь — через свои в первую очередь научные работы — вековые мечты великих умов человечества".

Прошлой осенью в России вновь активизировались дискуссии о возможности захоронения тела вождя мирового пролетариата: в сентябре Союз архитекторов России объявил конкурс на варианты использования мавзолея на случай, если Ленина вынесут. Противники такого шага отреагировали немедленно, обвинив организаторов конкурса в выполнении "политического заказа". Архитекторы заявили, что это совсем не так, и спустя всего несколько дней были вынуждены отменить конкурс.