Харьков: при пожаре в доме престарелых погибли 15 человек

При пожаре в доме престарелых в Харькове погибли 15 человек, еще 11 госпитализированы.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, огонь вспыхнул на втором этаже двухэтажного жилого дома, переоборудованного под дом престарелых. Площадь пожара составила 100 кв м.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова назвала предварительной причиной пожара неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Также она заявила, что возбуждено уголовное дело по факту возможного нарушения требований пожарной безопасности.