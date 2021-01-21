Срочная новость
This content is not available in your region

Украина

Харьков: при пожаре в доме престарелых погибли 15 человек

Access to the comments Комментарии
 Ольга Кепински
euronews_icons_loading
При пожаре в доме престарелых в Харькове погибли 15 человек
При пожаре в доме престарелых в Харькове погибли 15 человек   -   Авторское право  pixabay.com
Размер текста Aa Aa

При пожаре в доме престарелых в Харькове погибли 15 человек, еще 11 госпитализированы.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, огонь вспыхнул на втором этаже двухэтажного жилого дома, переоборудованного под дом престарелых. Площадь пожара составила 100 кв м.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова назвала предварительной причиной пожара неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Также она заявила, что возбуждено уголовное дело по факту возможного нарушения требований пожарной безопасности.