Халяльные вакцины: где правда, а где ложь?

В то время как программы вакцинации активно внедряются по всей Европе, органы здравоохранения обеспокоены тем, как на них отреагируют различные общины и этнические группы.

Некоторые антипрививочные кампании в интернете нацелены на мусульманское население континента.

Основной рычаг давления противников вакцинации на мусульман заключается в том, что вакцина каким-то образом может содержать "нехаляльные" компоненты, то есть неразрешенные в исламе. Они готовы использовать дезинформацию, искажение фактов и откровенную ложь Имран Ахмед Центр противодействия цифровой ненависти

Это всемирная проблема. Президент Индонезии Джоко Видодо недавно сделал прививку китайской вакциной от коронавируса перед плакатом, провозглашающим, что она халяльная, а значит разрешенная в исламе.

В то время как производители всех трех вакцин, доступных на европейском рынке, в один голос заявляют, что их продукция не содержит компонентов из организма свиньи, а значит она халяльная и кошерная.

Параллельно исламские ученые пытаются противостоять антипрививочной пропаганде.

Вера в медицину — одно из основных учений ислама. Они всегда ориентированы на благоразумие, интеллект, на научные исследования, на умственное развитие Шейх Мухаммад Тахир уль-Кадри исламский ученый

Недавнее исследование, проведенное в Великобритании, показало, что представители этнических меньшинств в два раза чаще умирают от COVID-19, чем представители белого населения, составляющего большинство. Именно поэтому для властей важно, чтобы все общины присоединились к вакцинации.