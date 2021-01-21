ЕСПЧ рассудил Россию и Грузию по событиям в Южной Осетии и Абхазии в 2008 году

ЕСПЧ рассудил Россию и Грузию по событиям в Южной Осетии и Абхазии в 2008 годуКомментарии
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал необоснованными ряд обвинений Грузии в адрес России по событиям в Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года.
Согласно опубликованному постановлению, Россия не ответственна за "инциденты, произошедшие в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в период с 8 по 12 августа 2008 года". При этом суд посчитал обоснованными претензии о нарушении Европейской конвенции о защите прав человека, которые происходили в отношении мирных жителей после прекращения боев. Это решение грузинские власти назвали успехом.
Минюст России не согласен с решением ЕСПЧ по событиям на территории Южной Осетии и Абхазии после 12 августа 2008г, так как непосредственная причастность к ним российских военных так и не была установлена.
Суд также не поддержал заявления Тбилиси о якобы вторжении российской армии на территорию Южной Осетии 7 августа 2008 года, то есть за день до начала грузинской агрессии.
Постановление ЕСПЧ по делу "Грузия против России (II)" не содержит решения о денежной компенсации. Соответствующий вопрос оставлен ЕСПЧ для дальнейшего рассмотрения.
В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска обстреляли столицу Южной Осетии Цхинвал. Ввиду обстрела российских миротворцев Россия ввела в республику войска и спустя пять дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
26 августа 2008 года Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии.