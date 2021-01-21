Ralph & Russo: от королевских особ к детской одежде

Ralph & Russo - дом высокой моды, который шьет наряды звездам первой величин, включая Бейонсе, Анжелину Джоли, а также Меган Маркл в день ее помолвки с британским принцем Гарри. Этот молодой бренд стремительно ворвался в мир от-кутюр и продолжает свое триумфальное развитие. Его соучредители, Тамара Ральф и Майкл Руссо, не только бизнес-партнеры. но и любящая пара, ждущая первенца. Они ответили на вопросы нашего корреспондента.

Джейн Уизерспун. Eueronews: "Давайте вернемся в прошлое. Расскажите, как создавали бренд и какой смысл стремились в него вложить?"

Тамара Ральф: "Все началось с нашей страсти к роскоши, ручному труду, дизайну. В моей семьей четыре поколения трудились в сфере моды, в том числе и высокой. И когда мы случайно встретились, то сразу заговорили о создании роскошного бренда, у нас было четкое понимание, что это такое - люксовая марка мирового класса".

Джейн Уизерспун: "В 2013 году вас пригласили в Парижский Синдикат высокой моды. Вы стали первым британским брендом, допущенным к показам на Неделе моды в Париже. Расскажете об этом?"

Майкл Руссо: "Мы стали первым за сто лет британским брендом, допущенным туда..."

Тамара Ральф: "Это действительно стало важной вехой. Мы - первые в истории австралийцы, которых пригласили в Синдикат. Для нашего бренда, его философии быть принятым в ассоциацию высокой моды - подвиг. В то время нас поддерживал Дидье Грумбах, он был президентом Федерациивысокоймоды, на его счету- открытиемногих великих брендов, он помогал их росту. Это была чудеснаяподдержка".

Джейн Уизерспун: "Как вы определяете высокую моду?"

Тамара Ральф: "Высокая мода - искусство. Все наши клиенты от-кутюр покупают дизайнерские изделия из поколения в поколение. Для них это инвестиции, ну, как драгоценности. Это то, что ты передаешь, что хранишь вечно. В этом уникальность нашей работы".

Джейн Уизерспун: "Как со временем меняются творческие подходы? Вы берете новинки на вооружение? Или все же остаетесь на традиционных позициях?"

Тамара Ральф: "У нас большая мастерская, которая специализируется на всем, что связано с высокой модой. Но, конечно, в модном доме есть мастера, которые занимаются и другими направлениями - прет-а-порте, к примеру. В нашем ателье мы говорим на 45 языках, нашим самым молодым сотрудникам 16 лет, самым старшим - 60. Здорово, что получается вот так ввести традиционные навыки в современный контекст.

Нам нравится двигаться вперед, постоянно внедрять инновации. Поэтому мы проводим активноеобучение внутри компании, это позволяет готовить кадры, развивать и внедрять новинки".

Джейн Уизерспун: "У вас невероятная клиентура - от совершенно незнакомых людей до Меган Маркл. Ведь это вы сшили ей наряд для помолвки? Как вы отреагировали на такой заказ? Было увлекательно или страшновато?"

Тамара Ральф: "Нет, это было очень захватывающе. Такой символический момент! И не только из-за личности заказчиков, но и из-за особенности наряда, который она хотела надеть в этот день. Она выбрала вещь, которая несколько отличалась от того, что, возможно, некоторые ожидали. Я думаю, это здорово: наряд показал ее индивидуальность, позволил раздвинуть границы".

Джейн Уизерспун: "Ваши клиенты активно влияют на то, что вы для них рисуете? Или же у истоков - вы и ваши идеи?"

Тамара Ральф: "Бывает и так, и так!"

Майкл Руссо: "Мы делали очень разные вещи, начиная со сценических костюмов Бейонсе и заканчивая костюмами Анджелины Джоли для "Малефисенты". Это такие разноплановые вещи, что да, это всегда определенный вызов".

Тамара Ральф: "Я думаю, что общение с нашими клиентами - всеми нашими частными клиентами - это очень личный опыт, причем неважно, знаменитости они или нет. Знаете, нам нравится направлять людей, делая их частью процесса, и очень вовлеченной частью!"

Джейн Уизерспун: "У нас всех был очень трудный год. В чем разница, когда представляешь свои работы виртуально?"

Тамара Ральф: "Мы прошли целый путь, это точно. Мне трудно воссоздать в онлайне атмосферу реальных показов, да, это, пожалуй, сложнее всего. Но мне понравилисьвсе эти новинки, было очень интересно раздвинуть границы с помощью цифровых технологий, поиграть с новымирешениями. Убеждена, что традиционные показы мод по-прежнему очень важны, они дают возможностьполучить представление о том, что же такое коллекция. Чтобы двигаться вперед, важен баланс, важно и и виртуальноеизмерение, и реальное".

Джейн Уизерспун: "Почему вы решили начать свой бизнес в Дубае?"

Майкл Руссо: "Ну, потому что Дубай приобрел такое многокультурное измерение и потому что мы считаем, что наш продукт хорошо подходит для этого рынка. Здешняя клиентская база отвечает профилю заказчиков Ralph & Russo. И это наш первый форпост в регионе".

Джейн Уизерспун: "Вы считаете, что здесь несколько иная клиентура?"

Майкл Руссо: "В Дубае очень много туристов, и среди них много заказчиков нашего бренда. В Дубае мы предлагаем ту же продукцию, что и в других регионах мира. Это подходит и местным клиентам, и нашим международным покупателям. Здесь мы получили очень милый микс заказчиков - местных и гостей"

Джейн Уизерспун: "Как, на ваш взгляд, развивается местный фэшн-рынок Как он соотносится с такими флагманами моды, как Нью-Йорк, Милан, Лондон, Париж?"

Тамара Ральф: "Ну, Дубай - неотъемлемая часть региона Персидского залива, я бы сказала, это региональный центр. Дубай - невероятно многокультурное место. Это, на мой взгляд, огромная площадка для развития моды. Быть здесь для нас очень важно".

Джейн Уизерспун: "Вы собираетесь стать мамой в первый раз. Поздравляю! Как это изменит акценты в ваших трудовых буднях? Вы станете работающей матерью?"

Тамара Ральф: "Да, изменения грядут. Думаю, материнство учит меня выверять баланс, находить оптимальные пропорции... У меня в модном доме - отличная команда, там налаженапотрясающаявнутренняяподдержка. Мы, конечно, найдем способ все совместить. К тому же это, возможно, шанс решиться на полноценную детскую линию одежды".

Джейн Уизерспун: "Вы ждете мальчика или девочку?"

Тамара Ральф: "У меня будет дочка, так что у нас есть первая модель!"

Джейн Уизерспун: "У нее будет самый лучший гардероб! Боже, ей все будут завидовать!

Я знаю, что вы расширяетесь, собираетесь взяться за аксессуары... А косметику, бьюти-продукты тоже планируете?"

Тамара Ральф: "Прямо перед историей с ковидом, да и во время пандемии мы провели большую перезагрузку, смогли сформулировать, сосредоточиться на том, чего хотим достичь в ближайшие пару лет. Косметика, бьюти-продукты нас как раз очень интересуют. А еще предметы для дома мебель... мы это потихоньку уже вводим в работу".

Джейн Уизерспун: "Тамара и Майкл из Ralph&Russo, большое спасибо, за интервью".