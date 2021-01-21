США: протесты против Байдена

Инаугурация Джо Байдена состоялась на фоне сильнейшей поляризации в американском обществе. В нескольких городах США прошли акции протеста. В Денвере сожгли американский флаг, а в Портленде полиции пришлось применить слезоточивый газ. Тем не менее, обошлось без крупных беспорядков, которых опасались спецслужбы.
Противники Байдена выступили не только против исхода выборов — по мнению многих из них, результаты голосования были сфальсифицированы — но и против первых же решений, которые Байден принял "в пику" Трампу: в частности, новый президент отменил чрезвычайное положение на границе с Мексикой и объявил о возвращении США к исполнению требований Парижского соглашения по климату.
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