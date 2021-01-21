Уроки демократии для дошколят

Вместо того, чтобы играть в снежки или лепить снеговиков, десятки воспитанников детских садов в швейцарской Лозанне выстраиваются в длинные очереди, чтобы принять участие в импровизированном референдуме.

Для юных избирателей на свежем воздухе организованы участки для голосования. У каждого в руках запечатанный конверт с бюллетенем внутри, заполненным заранее. После того, как дети опустят их в урны, за подсчёт возьмётся избирательная комиссия - тоже в составе малышей.

Подобные референдумы проводятся в рамках инициативы "Гражданский проект" регулярно. На нём дошколята решают важные вопросы, определяя будущее воображаемого города, которым сами же управляют. Например, следующий плебисцит будет посвящён проблеме утилизации отходов. По словам организаторов, таким образом дети знакомятся с принципами прямой демократии, классическим примером которой считается Швейцария.