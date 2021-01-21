Французские студенты: "Нас приносят в жертву!"

Усталые, деморализованные и все более обездоленные студенты французских вузов вышли на демонстрации в Париже и других городах страны, требуя возвращения к очному обучению. Из-за пандемии Covid-19 и связанных с ней ограничений большинство из них вынуждены учиться дистанционно. Качество преподавания снижается, кроме того молодежь страдает от недостатка общения. Частично очные занятия возобновятся 25 января - но только для первокурсников и в сокращенных группах.

"Я пришла сюда, потому что считаю, что решения, которые недавно были приняты министерством, в значительной степени недостаточны и что существует острая необходимость в открытии университетов, потому что целое поколение приносится в жертву. Из-за этих мер вырастет поколение, которое будет неспособно налаживать социальные связи и жить в условиях современного мира", - говорит студентка инженерной школы ParisAgroTech.

"О нас, студентах и рестораторах, все забыли. У студентов ситуация ужасная, мы страдаем молча", - жалуется студент факультета истории и географии.

В Лилле, на севере Франции, молодые люди также провели акцию протеста, требуя открыть университеты и заявляя, что они "достаточно ответственны, чтобы соблюдать строгие санитарные правила".

"Цель состоит в том, чтобы нас услышали, а также в начале мобилизации для возобновления работы факультетов, открытия, которое кажется нам очень срочным с, конечно же, строгим санитарным планом. Мы не собираемся делать глупостей. Но факультеты нужно открыть, занятия должны проводиться так, как это было до пандемии, но со строгим медицинским протоколом. Нам нужен четкий план", - считает этот молодой человек.