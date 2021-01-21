Несбывшиеся мечты "арабской весны"

25 января 2011 года на площади Тахрир в центре Каира вспыхнули антиправительственные протесты, которые затем охватили весь Египет. Революция положила конец 30-летнему авторитарному правлению Хосни Мубарака и открыла "окно свободы". Но ненадолго. Репрессии, закрытие независимых СМИ, уничтожение оппозиции - по мнению правозащитников, такова сегодняшняя реальность - 10 лет спустя после событий "арабской весны"

Лина Аттала, журналист издания Mada Masr:

"Мы испытали на себе волну репрессий, новую эскалацию с ущемлением прав человека в Египте в целом, с арестами наших коллег из Египетской инициативы за личные права (EIPR) - одной из самых значимых и немногих правозащитных организаций, оставшихся в стране".

По сведениям правозащитников, в тюрьмах Египта находятся около 60 тысяч политзаключенных. В их числе - 28 журналистов, по данным организации "Репортёры без границ".

Мохамед Лотфи, исп. директор Египетской комиссии по защите прав и свобод:

_"Тот факт, что чиновники и представители силовых структур ставят себя выше закона и сами его нарушают, означает, что судебные органы не могут или не хотят оказывать сопротивление и предоставлять средства правовой защиты жертвам, привлекать к ответственности виновных". _

В ответ на обвинения в закручивании гаек власти Египта ссылаются на перманентную угрозу терроризма в стране. Весной 2019-го парламент принял поправки к Конституции, которые продлили президентский срок генералу Абделю Фаттаху ас-Сиси и ужесточили контроль над судебной системой.

Правозащитники надеются, что ещё не всё потеряно, но понимают, что мечта "арабской весны" о свободе остается пока лишь мечтой.