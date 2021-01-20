Трамп: "Мы вернёмся"

Дональд Трамп, ставший в среду экс-президентом США, покинул Белый дом за несколько часов до инаугурации Джо Байдена, как и обещал. Впервые почти за полтора века уходящий президент не пожал руку избранному преемнику. Но всё же оставил ему традиционную записку с напутствиями в Овальном кабинете.

В прощальной речи Дональд Трамп вновь заявил. что не оставит политику:

"Я всегда буду бороться за вас. Я буду наблюдать и слушать. Я скажу вам, что будущее этой страны ещё никогда не выглядело лучше. Я желаю новой администрации удачи и успехов. Мы сейчас находимся в ситуации, которой мы не встречались со времён пандемии 1917 года, более чем сто лет назад. И несмотря на это, мы сумели достичь невероятных результатов. Но я бы не смог этого сделать без вас. Поэтому — до свидания! Мы любим вас. Мы вернёмся тем или иным образом".

После прощального круга над Белым домом президентский вертолёт отправился на авиабазу Эндрюс. Оттуда Трамп с супругой вылетели во Флориду — в резиденцию Мар-а-Лаго. Пока неизвестно, сколько времени они там проведут и каковы будут дальнейшие действия экс-президента.