Трамп себя не помиловал

Президент США Дональд Трамп в последние часы правления принял решение о помиловании своего бывшего советника Стивена Бэннона, обвиняемого в мошенничестве и хищении средств. Он был одним из ключевых членов предвыборного штаба Трампа, а позднее занял пост главного стратега администрации президента.

Кроме того, как и ожидалось, глава Белого дома объявил о помиловании 73 человек, а также о смягчении наказания еще для 70-ти. Среди них политический консультант Республиканской партии Пол Эриксон, связанный с делом Марии Бутиной, и американский предприниматель Эллиотт Бройди. Также будут помилованы два рэпера, осужденных за хранение и незаконное приобретение оружия, и некоторые бывшие члены Конгресса.

Самого Трампа, а также членов его семьи среди помилованных нет.