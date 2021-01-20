Дональд Трамп: "Вот я стою перед вами в последний раз"

Прощание было коротким - уходящий 45-ый президент США, покидая Белый дом, обратился к нации.

Дональд Трамп, президент США: "Вот я стою перед вами и горжусь тем, что мы достигли. Вместе. Мы сделали все, ради чего, собственно пришли в Белый дом. Все и даже больше, чем все. На этой неделе состоится церемония вступления в должность новой администрации. Мы надеемся на ее успех в том, чтобы Америка и дальше оставалась процветающей страной, в которой люди живут спокойно. Мы желаем новой власти всего самого доброго и, главное, мы желаем им удачи. Удача - это важное, ключевое слово в данном случае.

Я бился за вас. Я сражался за ваши семьи. Я воевал за благополучие нашей страны. Да, я выходил на битву за Америку и за ценности, которые она олицетворяет. Это страна сильных, гордых и свободных людей. Я готовлюсь передать власть новой администрации в полдень среды. Но то движение, которые мы начали, которое мы основали - тут все только начинается".

Наблюдатели обратили внимание, что Трамп не назвал следующего, 46-го президента США, по имени, как и не упомянул юридическое разбирательство, касающееся его второго импичмента, оно должно начаться в Сенате в ближайшие дни.

Митч Макконнелл, лидер республиканцев в верхней палате выступил с заявлением: "В последний раз, когда верхняя палата собралась на заседание, мы потребовали, чтобы насилие на Капитолийском холме, чему все стали свидетелями, прекратилось бы. Эти люди решили помешать Конгрессу выполнить свой долг. Эту банду перекормили враньем. Случившееся было спровоцировано президентом и другими могущественными людьми".

Трамп объявил, что не будет присутствовать на инаугурации Джо Байдена, тем самым прервав одну из негласных традиций церемонии передачи власти, которая существовала более полутора веков.