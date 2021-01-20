Навальный на карантине не жалуется

Бабушкинский районный суд Москвы перенёс рассмотрения дела против Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Судья приняла такое решение из-за неявки обвиняемого: Навальный сейчас находится в Матросской тишине на двухнедельном карантине после прибытия из Германии.

По словам адвокатов, жалоб на условия содержания у оппозиционера пока нет.

Вадим Кобзев, адвокат:

"Он хорошо себя чувствует, выспался, бодрый, весёлый, насколько можно быть весёлым в такой ситуации. Про давление ничего не говорил, сказал что кормят хорошо, условия хорошие, в камере сидит один, поскольку ему объявили персональный карантин".

Накануне ФБК опубликовал расследование о дворце, построенном, как предполагают сотрудники Фонда, для президента Владимира Путина под Геленджиком. В Кремле назвали расследование "чушью" и "способом изъятия денег" на пожертвования каналу.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:

"Президенту вменяется в собственность то, чего не существует. Вся собственность президента России декларируется им ежегодно и изложена в публикуемой также ежегодно декларации".

Помимо карантина, Алексей Навальный остаётся под стражей по делу "Ив Роше": оппозиционера подозревают в нарушении условий испытательного срока. Защита объясняет это лечением в Германии, обвинение заявляет, что лечение закончилось еще в октябре.

Навального задержали сразу по прилёте из Берлина в воскресенье. Химкинский суд оставил его под стражей на 30 суток.