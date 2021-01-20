"Триумф не кандидата, а демократии": Джо Байден стал президентом США

"Триумф не кандидата, а демократии": Джо Байден стал президентом СШАКомментарии
Джо Байден принес присягу и стал 46-м президентом США. Торжественная церемония инаугурации состоялась в среду на ступенях Капитолия. Свою клятву Байден произнес, положив левую руку на семейную Библию, которую держала перед ним супруга Джилл. Принимал присягу председатель Верховного суда США Джон Робертс.
На инаугурации присутствовали экс-президенты страны Билл Клинтон, Джордж Буш - младший и Барак Обама, а также уже бывший вице-президент Майкл Пенс. Теперь уже бывший глава Белого дома Дональд Трамп на инаугурацию преемника не пришел. Он не признает поражение на выборах, считает, что победу у него "украли". В последний раз уходящий президент пропустил инаугурацию в 1869 году.
Сразу после присяги Байдена над Капитолийским холмом раздался 21 залп из артиллерийских орудий. Минутами ранее - в точном соответствии с традицией - присягу принесла 56-летняя вице-президент США Камала Харрис. Таким образом, в полдень по местному времени начался отсчет четырехлетнего срока администрации Байдена.
Гимн Соединенных Штатов Америки на церемонии спела американская певица Леди Гага. На исполнительнице был черный наряд с ярко-красной пышной юбкой. На груди — большая брошь в виде голубя, несущего оливковую ветвь — символ мира.