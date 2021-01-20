Под "зеленой" звездой Michelin

Во Франции впервые в истории страны звезду Michelin получил веганский ресторан ONA - Origine Non Animale - (продукты неживотного происхождения), где подают только растительные блюда. Еще до пандемии коронавируса и закрытия ресторанов по всей стране на карантин его шеф-повар Клер Валле представила свое меню для гурманов веганской кухни из 7 блюд, в состав которых входят белые грибы, саке, сельдерей, бобы тонка, янтарное пиво и даже ель.

Клер Валле, владелица и шеф-повар ресторана ONA: "У нас в ресторане есть системы компостирования, а также био продукция для уборки и экологически чистая энергия для выработки электричества".

Открыть собственный ресторан в городе Арес, недалеко от Бордо, в 2016 году Клер было не просто. Традиционные банки отказались дать ей кредит, так как не поверили в перспективность подобного проекта. В итоге помощь пришла от краудфандинговой компании и "зеленого" банка Le Nef, который специализируется на кредитовании экологичных проектов.

"Я начинала с традиционной кулинарии и всего несколько лет назад я осознала важность веганской кулинарии и полностью увлеклась этим. Я действительно захотела создать свою индивидуальную кулинарию с помощью растений", - рассказывает Клер.

Помимо классической звезды, ресторан ONA получил также зеленую - звезду, которой награждают предприятия с экологически ответственным подходом. По словам Клер, она не считает себя пионером. Она лишь пошла по стопам тех, кто начал когда-то веганское ресторанное дело. Клер считает себя продолжательницей традиций покойного Жана-Кристиана Жюри, который управлял веганским рестораном Mano Verde в Берлине.