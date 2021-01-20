Камала Харрис — первая после Байдена

"Мы сделали это, Джо! Ты будешь следующим президентом Соединённых Штатов"...

От грозного противника - до незаменимого союзника. О дуэте Байден-Харрис и его потенциале заговорили ещё во время праймериз Демпартии, на которых политики соперничали друг с другом.

На посту генерального прокурора Калифорнии, во время работы в Сенате Камала Харрис оттачивала своё политическое мастерство, которое во время предвыборной кампании на президентских выборах в США стало ещё одним аргументом в пользу кандидата Байдена.

Камала Харрис, избранный вице-президент США:

"Джо будет президентом, который обратит стоящие перед нами вызовы в достижимые цели. Джо объединит нас, чтобы построить экономику, которая никого не оставит за бортом".

В борьбе за голоса избирателей команда Байдена делала ставку на то, что Харрис - связующее звено между левым крылом Демократической партии и центристским.

"Она, вероятно, левее Байдена. Она представляет новую - прогрессивную - партию. Я бы предпочёл, чтобы Харрис пробыла дольше в Сенате, чтобы иметь больше записей её выступлений, протоколов её голосований и информации о ней",- сетует этот избиратель.

Первая женщина на посту окружного прокурора Сан-Франциско и генерального прокурора Калифорнии, первая индо-американка, избранная в Сенат. Таков послужной список Камалы Харрис до прихода в Белый дом.

А теперь она - первая женщина (и первая темнокожая) в должности вице-президента страны.

Политик гордится своими корнями. И в Индии - на родине деда - следят за её успехами и даже празднуют стремительный карьерный взлёт.

Но прежде всего, Камала Харрис надеется, что её примеру последуют другие, когда говорит: "Пусть я - первая женщина в этом кабинете, но точно не последняя".