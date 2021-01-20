"Караван мигрантов" рассеян

Полиция Гватемалы рассеяла первый в этом году "караван мигрантов": несколько тысяч беженцев, в основном из Гондураса, пытались добраться до США. Теперь они возвращаются домой.

Некоторым впрочем удалось обойти посты правоохранителей, и теперь они пытаются проникнуть в Мексику.

Ещё летом 2019 года США и Гватемала подписали соглашение, по которому мигранты, идущие в Соединённые Штаты через гватемальскую территорию, должны будут сперва обратиться за убежищем в этой стане. Некоторые беженцы надеются, что при новой администрации жёсткая миграционная политика Вашингтона изменится.

Те, кого гватемальская полиция развернула обратно, заявляют, что не оставят попыток эмигрировать: ситуация у них на родине совершенно безнадёжная из-за коронакризиса и нескольких мощных ураганов в прошлом году.