Операция "Кооперация"

В этой мадридской пекарне заметно выросли заказы благодаря кооперативным магазинам, открывшимся в испанской столице за последний год. Цены здесь выше, чем в индустриальных пекарнях, но теперь хлеб, кексы и пирожные высшего качества могут приобрести и те люди, которым они прежде были не по карману. Говорит хозяин пекарни Себастьян Гонсалес:

– Благодаря таким проектам, позволяющим сделать более доступными качественные продукты, все остаются в выигрыше. В первую очередь, конечно, покупатели, но и мы тоже, ведь к нам поступают дополнительные заказы.

Свежую выпечку из элитной пекарни можно приобрести теперь в супермаркете «Ла Оса», открытию которого не помешал нынешний кризис.

– Несмотря на все препятствия, связанные пандемией, членами нашего кооператива уже стали более тысячи человек, – отмечает Ольга Матео, член кооператива. – И хотя мы ожидали большего, это всё же значительное достижение.

Магазин обслуживает только членов кооператива, для вступления в который нужно заплатить 100 евро.

– В других странах, например, в США и Франции, уже давно действуют такие кооперативы, и мы взяли с них пример, – рассказывает корреспондент Euronews Карлос Марласка. – Нам особенно помогли советы руководства парижского магазина «Ла Лув».

От членов кооператива требуется также каждый месяц отработать три часа в магазине, разгружая продукты, раскладывая их по полкам или стоя за кассой.

– Мы рассчитываем, что многих сможем заинтересовать, и что со временем наше начинание обязательно распространится на весь город, – поясняет член кооператива Альберто Эстэр. – И сейчас нам очень важно создать такого рода потребительскую базу.

Ближайшая цель – привлечь в ряды кооператива 2000 человек. По оценкам руководства, расходы покупателей смогут тогда снизиться на 20% или даже 40%.

– Прибыль реинвестируется в кооператив, – говорит управляющий Хосе Антонио Вилларреаль, – чтобы сделать более доступными качественные продуты для нашего сообщества и для всего Мадрида.

В этом году в Мадриде должен открыться ещё один кооперативный супермаркет.