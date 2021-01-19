"Крепость Вашингтон"

За сутки до инаугурации Джо Байдена на улицы американских городов выходят вооружённые люди. В Ричмонде, в 150 км от Вашингтона, митинги проводят и сторонники Дональда Трампа, и противники уходящей администрации. Все — хорошо вооружены. По их словам, это должно защитить от конфликтов как с идеологическими противниками, так и с полицией.

На свой митинг вышли и "Чёрные пантеры" — радикальная группа защитников прав чернокожих — тоже с оружием. И так происходит не только в столице Виргинии.

Представители спецслужб США заявляют, что тщательно отслеживают все сообщения о вооружённых манифестациях; явной угрозы конфликта или бунта, по их словам, пока нет, но готовность к отражению внутреннего врага — высокая.

В Вашингтоне, где пройдёт церемония инаугурации, размещены около 25 тысяч бойцов Национальной гвардии. Центр города превращён в закрытую зону, ограничено движение общественного транспорта. Мэр округа Колумбия (представляющая Демократическую партию) назвала ситуацию непредсказуемой и призвала горожан в среду не собираться в центре столицы.