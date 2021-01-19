Волнения в Тунисе: власти задействуют армию

Четвёртые сутки Тунис сотрясают антиправительственные выступления. Минувшей ночью в ряде городов демонстранты блокировали дороги, выстраивали баррикады из горящих покрышек, вступали в стычки с правоохранителями. Те в ответ применяли слезоточивый газ.

Волнения в стране, отметившей 10-ю годовщину Жасминовой революции, начались на фоне острого социально-экономического кризиса, усугубленного пандемией.

По данным СМИ, число задержанных участников акций протеста - около 900.

"Да, есть коронавирус, люди умирают, и есть ограничения - введён комендантский час с 16.00. А страдаем мы - обычные люди. Нам не до пандемии. Накормите нас и дайте нам работу!" - восклицает житель Эттадхамена.

Накануне в Арьяну, где также прошли акции протеста под лозунгом "Долой парламент", прибыл президент Каис Саид. Он призвал общественность сохранять спокойствие и не поддаваться влиянию политических сил, которые, по его словам, используют кризис в своих интересах.

По распоряжению властей, для поддержания порядка в нескольких провинциях Туниса введены подразделения национальной армии.