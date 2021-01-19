Судьбу правительства Джузеппе Конте решит Сенат Италии

Нижняя палата парламента Италии выразила доверие нынешнему кабинету министров.

Правительственная коалиция во главе с Джузеппе Конте оказалась в сложной ситуации, поскольку входившая в нее "Живая Италия" Маттео Ренци объявила об уходе своих представителей, причина: разногласия по поводу плана восстановления экономики, большая часть его финансируется Еврокомиссией.

Итальянский премьер, выступая на пленарном заседании, заявил: "Мы должны сконцентрировать всю нашу энергию на разрешении кризиса, в котором находится страна. А мы сейчас дискутируем на темы, играющие второстепенные и третьестепенные роли. Те, кто сегодня сражаются с вирусом, вообще не понимают, что мы тут делаем".

Апеннины весной стали первой страной в ЕС, по которой пандемия нанесла сильнейший удар. Нынешняя ситуация тоже далека от радужной.

Римлянки и римляне отзываются о власти жестко:

- Это просто какое-то сумасшествие. Сейчас, когда всем так трудно, еще только не хватало политического кризиса. У нас есть другие проблемы, гораздо более важные. Да и они могли, взяв голову в руки, задуматься о том, как в этой приходится народу.

- Да это просто война честолюбий и тщеславий, это жалкое зрелище. Они тут себя показывают во всей красе, можно подумать, что они живут на другой планете и не понимают, что вообще происходит. Они требуют усилий от нас, но сами настроены на абсолютно другое.

В поддержку кабинета министров Конте высказался 321 депутат, против проголосовали 259 парламентариев, 27 воздержались.

С точки зрения политолога Лоренцо Кастеллани, "Конте мог получить абсолютное большинство голосов в свою поддержку, чтобы и дальше продолжать нынешнюю экономическую политику, не согласовывая с Ренци и его соратниками свои планы. Но в данном случае ситуация выглядит несколько иначе, да и в нынешнем контексте само правительство, разумеется, значительно ослаблено".

Сам Конте, выступая в парламенте, подчеркивал, что у его кабинета министров "имеется разработанный политический проект, направленный на то, чтобы сделать страну более современной и завершить начатые реформы".

Резюмирует политолог Лоренцо Кастеллани: "Без имеющего мандат доверия кабинета министров Италия рискует либо вовсе не получить деньги из фонда восстановления экономки ЕС, либо получить их позже, что тоже плохо".

И хотя в результате голосования в нижней палате кабинет министров Джузеппе Конте избежал отставки, во вторник тот же вотум будет рассматриваться уже в Сенате республики.

Там у правящей коалиции, в которую входят входят "Движение 5 звёзд", Демократическая партия и парламентская группа "Свободные и Равные", нет абсолютного большинства голосов.