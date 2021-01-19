Милан ограничил курение на улице

В Милане вступило в силу ограничение на курение в людном месте даже на открытом воздухе. Теперь закурить сигарету здесь можно будет только, отойдя от ближайшего человека не меньше, чем на 10 метров. Эта мера обосновывается желанием сделать воздух города чище и даже борьбой с глобальным потеплением. Но главное всё же – это уважение к окружающим.

«Эта мера кажется мне правильной, даже если я сама курильщица, хотя курю я немного. Курение раздражает людей вокруг, даже если оно происходит на улице. Иногда ветер гонит дым прямо вам в лицо. Я согласна с этим решением».

«Я сомневаюсь, что эта мера сделает воздух чище. Главный источник загрязнения воздуха - не курильщики».

По словам главы города Марко Гранелли, ограничение курения на улице вызвано заботой о здоровье населения. В настоящее время, уровень аэрозольного загрязнения в в Милане превышает среднеевропейский уровень. По подсчетам ученых, доля табачного табачного дыма в этом загрязнении - 8%.