Крещенские купания президента Путина

Польза для здоровья, давняя традиция, избавление от грехов... Купанием в ледяной воде тысячи россиян отметили Крещение Господне. Не изменил своей привычке и президент Владимир Путин, окунувшись в прорубь в Московской области.

Специальные площадки на водоёмах для ритуала омовения были оборудованы по всей стране. Верующих не испугал ни трескучий мороз, ни предостережения некоторых представителей РПЦ и Минздрава о рисках крещенских купаний в разгар пандемии.

Димитрий Мышев, протоиерей Троицкого храма:

"Это скорее народная традиция, народная забава, можно даже так сказать. Это не церковное таинство".

Впрочем, пандемия внесла свои коррективы. Накануне ВЦИОМ провёл опрос. По его результатам, число россиян, планировавших участвовать в праздничных мероприятиях на Крещение (служба в храме, семейное застолье и проч.) по сравнению с прошлым годом сократилось на 10-15%.

На сегодня, в России зарегистрировано свыше 3,5 миллионов случаев заболевания коронавирусом. По официальным данным, число летальных исходов, связанных с COVID-19, превышает 65 тысяч.