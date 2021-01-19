Чем инаугурация Байдена отличается от предыдущих

Церемония инаугурации 46-го президента США Джо Байдена состоится 20 января 2021 года. Она завершит переход власти от одного лидера к другому.

В среду утром уходящий с поста президента Дональд Трамп намерен провести прощальную церемонию. Ожидается, что он посетит военную базу Эндрюс в штате Мэриленд и затем в последний раз воспользуется "бортом номер один", чтобы отправиться на нем в свою резиденцию в Мар-а-Лаго во Флориде.

Из-за глубокого политического кризиса и пандемии коронавируса, унесшей жизни миллионов людей, в этот день по всей стране пройдут акции протеста.

Демонстрации - не единственная особенность инаугурации этого года.

Меры против распространения коронавируса

Обычно на инаугурацию президента в Вашингтон съезжаются толпы людей, но в этом году из-за усиленных мер социального дистанцирования ожидается, что празднование будет выглядеть несколько иначе.

Президентский комитет по инаугурации призывает желающих присоединиться к церемонии "из дома". Вместо большинства присутствующих организаторы планируют установить на Национальной аллее, где будет проходить мероприятие, 200 тысяч флагов.

Чтобы отметить смену власти, будет проведен "виртуальный парад", в ходе которого "будут показаны разнообразные, динамичные выступления в общинах по всей стране", говорится в заявлении комитета.

Как правило, после инаугурации проводится бал. Что будет организовано на этот раз, пока неясно.

Дональд Трамп заявил, что не будет присутствовать на инаугурации Джо Байдена, вопреки традициям. Он - четвертый президент США, решивший бойкотировать приход к власти своего преемника. В последний раз это произошло в 1869 году, когда Эндрю Джонсон отказался присутствовать на церемонии инаугурации Улисса Гранта.

Также в 1800 году поступил Джон Адамс перед началом срока Томаса Джефферсона, а Джон Куинси Адамс так выразил протест против президентства Эндрю Джексона в 1829 году.

В американской истории были и другие случаи, когда уходящие президенты не пришли на инаугурацию преемника. Так, Мартин Ван Бюрена не явился по неизвестным причинам, а Вудроу Уилсон - по состоянию здоровья.

В 2017 году на инаугурации Трампа присутствовали и бывший президент США Барак Обама, и проигравшая выборы кандидат от демократов Хиллари Клинтон.

Акции протеста сторонников Трампа

Усиленные меры безопасности в Капитолии J. Scott Applewhite/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Инаугурация проходит на фоне сильнейшей поляризации в американском обществе. В начале января в то время, как Конгресс утверждал Джо Байдена на роль президента, сторонники Дональда Трампа штурмом проникли в Капитолий.

Пять человек погибли во время беспорядков, а самих законодателей эвакуировали в безопасное место. Возле штаб-квартир Национальных комитетов Демократической и Республиканской партий обнаружили самодельные взрывные устройства.

Во время инаугурации посетителям будет запрещен вход на территорию Капитолия. Майкл Плати, специальный агент Секретной службы США, который возглавляет обеспечение безопасности на инаугурации, сказал, что особый статус мероприятия позволяет координировать действия нескольких ведомств для предотвращения возможного насилия.

Некоторые чиновники требуют дополнительных мер по обеспечению безопасности и после инаугурации, опасаясь беспорядков со стороны ультраправых радикалов.

Американские СМИ также сообщили, что ФБР распространило бюллетень с предупреждением о планируемых вооруженных акциях протеста во всех 50 столицах штатов в преддверии инаугурации Байдена.

После инаугурации Трампа в 2017 году на марши протеста в Вашингтоне и других городах вышли несколько миллионов человек. Демонстрации прошли мирно.

Чествование жертв коронавируса

Отражающий бассейн и Мемориал Линкольна AP Photo

Тема мероприятия - объединение. Комитет по инаугурации заявил, что новый президент США намерен "исцелить" и "объединить страну".

Накануне инаугурации вокруг Отражающего бассейна и Мемориала Линкольна состоится церемония чествования жертв пандемии.

После инаугурации Байден присоединится к бывшим президентам Бараку Обаме, Джорджу Бушу и Биллу Клинтону, чтобы возложить венок к Могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище.

COVID-19 поразил более 22,9 миллиона человек в США и убил более 370 тысяч.