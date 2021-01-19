Белорусский портал tut.by лишен статуса СМИ. Решение Экономического суда Минска вступает в силу с сегодняшнего дня. Ранее Министерство информации Республики Беларуси временно приостановило деятельность tut.by в качестве СМИ с 1 октября до 30 декабря.

За полтора месяца - с 7 августа по 15 сентября - Мининформ вынес порталу четыре письменных предупреждения. В ведомстве тогда заявили, что "данные меры реагирования принимались по обращениям государственных органов, выявивших в пределах компетенции информацию, распространение которой запрещено".

Как сообщается на сайте самого интернет-ресурса, предупреждения были связаны с материалами "В семь раз больше избирателей и „тайные“ протоколы. Какие нарушения увидели наблюдатели и что сказал ЦИК?", "Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах", "К редактору TUT.BY пришли силовики. На ее дочь завели уголовное дело о массовых беспорядках" и "Белорусская таможня попросила подтвердить, что в „Гарри Поттере“ нет призывов к свержению власти". После обжалования tut.by в Верховном суде одно предупреждение было признано недействительным.

В редакции заявили, что портал в случае лишения статуса СМИ продолжит работать как интернет-ресурс: “То есть мы продолжаем на законных основаниях освещать то, что происходит в Беларуси и в мире”. Однако, как сообщает агентство ТАСС, журналисты лишатся права обращаться в госорганы за получением официальной информации и не смогут освещать массовые мероприятия.