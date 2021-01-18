Вашингтон: беспорядков не ждут, но готовы к ним

Репетицию инаугурации Джо Байдена пришлось прервать из-за сигнала тревоги. Выяснилось, что причиной стал небольшой пожар в квартале поблизости от Капитолия. Тем не менее, всех участников мероприятия эвакуировали. Сам Байден не принимал в нём участия.

Церемония, которая должна пройти на ступенях Капитолия в среду, и так сокращена из-за коронавирусных ограничений. Обстановка в столице США накануне смены власти весьма напряжённая. В Вашингтон сведены тысячи солдат Национальной гвардии. В центре города установлены барьеры и заграждения. Бойцы не ожидают беспорядков, но готовы к ним.

Ричард Идлер, лейтенант Национальной гвардии США:

"Каждый гвардеец приносит присягу и клянётся защищать Конституцию от врагов, как внешних, так и внутренних. Как мы видели, враги иногда могут оказаться ближе к дому".

Власти отслеживают любые сообщения о планируемых манифестациях и акциях протеста, тем более если упоминается призыв приносить оружие. Спецслужбы уверяют, что серьёзной угрозы общественному порядку нет. Тем не менее меры безопасности, подобные вашингтонским, действуют в столицах некоторых других штатов.