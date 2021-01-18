Протесты британских краболовов

В Лондоне акция протеста краболовов: они привели большегрузные машины с лозунгами против "брексита" в центр города и припарковались у резиденции премьер-министра. В полиции не исключили, что в условиях карантина им грозит штраф за "поездку без необходимости".

Краболовы же настроены решительно и заявляют, что произошедшие после выхода из ЕС перемены грозят уничтожить отрасль:

"У нас больше счетов, чем улова. Нам приходиться начинать подготовку на день раньше. Бумага, просто горы бумаги, которые нам приходится возить с собой в грузовиках, от таможенных деклараций до справок о здоровье. Так дальше невозможно, стоимость этого всего просто астрономическая".

Многие рыбаки были в рядах самых горячих сторонников "брексита": они надеялись расстаться с системой европейских квот на вылов и вернуть себе контроль над британскими водами. Однако согласно заключённым договорённостям, квоты изменятся, но не исчезнут по крайней мере в течение пяти лет; а во-вторых после "брексита" осложнился доступ на европейский рынок.