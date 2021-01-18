Сотни людей задержаны в ходе столкновений с силовиками в Тунисе

Более 600 человек задержаны в Тунисе в ходе уличных столкновений между участниками антиправительственной манифестации и сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает «Франс-Пресс» со ссылкой на МВД.

В ведомстве обвиняют демонстрантов в массовых беспорядках. По словам министра Хайеда Хайюни, протестующие жгли покрышки и мусорные баки, чтобы помешать передвижению сотрудников силовых структур. Сообщалось о разбитых витринах и грабежах.

Демонстрации в городах Туниса проходили уже третью ночь подряд. В Главном управлении национальной безопасности сообщали о раненых полицейских и об уничтоженных служебных автомобилях.

Акции приурочены к десятилетию Жасминовой революции, которая привела к отставке президента Зин аль-Абидина бен Али, правившего 24 года. Протестная кампания разворачивается на фоне экономического кризиса в стране, обострившегося в условиях пандемии. Участники выступлений недовольны, в частности, социальной политикой правительства и мерами по борьбе с нищетой.

В рамках карантинных ограничений в Тунисе введён комендантский час. В ряде регионов страны к охране правопорядка на улицах городов привлекли армейские подразделения.