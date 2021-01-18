В России началась массовая вакцинация

В России в понедельник началась массовая вакцинация населения. Сейчас бесплатную прививку могут получить граждане старше 60, студенты вузов, люди с хроническими заболеваниями и работники целого ряда профессий.

В Москве один из прививочных пунктов открылся прямо в ГУМе на Красной площади напротив Кремля. Туда выстраиваются большие очереди.

"Профессия заставляет: я преподаватель французского языка, и поэтому с большой надеждой смотрю в будущее, на выход в 'оффлайн', и поэтому нужно вакцинироваться".

В разных регионах вакцинация идёт в разном темпе, в некоторых субъектах федерации кампания началась задолго до понедельника.

В планах российского руководства — привить 20 миллионов человек уже в первом квартале этого года, а итоговая задача — к осени сформировать коллективный иммунитет.

"Абсолютно опасений нет, потому что та информация, которую я получил из открытых источников, в том числе из социальных сетей, она обнадеживает. Я верю тем людям, которые создали вакцину и полагаю, что никаких побочных эффектов не должно быть".

Сейчас применяется вакцина "Спутник V". В феврале надеются начать поставки "Эпиваккороны" производства "Вектора", тогда же планируют одобрить использование препарата "Ковивак", созданного при участии Академии наук: на него возлагают большие надежды, поскольку его можно хранить при температурах выше ноля.