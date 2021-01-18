Туркменистан зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V"

Туркменистан зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований "Спутника V" на территории Туркменистана.

Таким образом, Туркменистан становится десятой страной и первой в Центральной Азии, официально зарегистрировавшей российскую вакцину. Ранее "Спутник V" прошла аналогичную процедуру в Беларуси, Аргентине, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле и Парагвае.

Вакцина "Спутник V" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Препарат создан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, важные преимущества которой — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. По результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках пострегистрационного исследования он показал эффективность 91,4 процента, а для тяжелых случаев — сто процентов.