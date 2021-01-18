Срочная новость
This content is not available in your region

Германия

Экологи добились приостановки разрешения на строительство "Северного потока—2"

Access to the comments Комментарии
 Ольга Кепински
Трубы для прокладки "Северного потока-2"
Трубы для прокладки "Северного потока-2"   -   Авторское право  Stefan Sauer/(c) dpa-Zentralbild
Размер текста Aa Aa

Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) и природоохранная организация NABU обжаловали выдачу разрешения немецким регулятором продлить строительство трубопровода "Северный поток 2". Об этом сообщают агентство DPA и телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk.

В DUH ранее заявили, что ведомство по судоходству и гидрографии не учло аргументы, касающиеся охраны окружающей среды и климата. Таким образом, действие выданного ведомством разрешения на проведение работ приостанавливается.

15 января BSH выдало разрешение на строительство трубопровода "Северный поток - 2" в водах ФРГ до конца мая. Как отмечается, речь идет о работах по прокладке труб в германской исключительной экономической зоне, общая протяженность участка - около 30 км.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Как сообщает газета "Хандельсблат" со ссылкой на свои источники, правительство США намерено ввести во вторник санкции против судна "Фортуна", которое задействовано в строительстве газопровода "Северный поток - 2", и его собственника - компании "КВТ-Рус".

По информации газеты, об этом американцы уведомили федеральное правительство ФРГ и других европейских партнеров. Как отмечает издание, тем самым впервые США не только угрожают санкциями, но и в действительности вводят их.

Основой для решения США о санкциях является закон CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), в который американцы решили включить "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Документ был принят в США в 2017 году, он предусматривает применение правительством США ограничительных мер в отношении тех государств, которые заключают с Россией крупные контракты на закупку у нее оружия и военной техники.

"Хандельсблат" пишет, что пока неизвестно, какое воздействие окажут санкции США против "Фортуны". Источники газеты в деловых кругах отметили, что российская сторона предприняла все возможное, чтобы ее трубоукладчики были не подвержены влиянию санкций.

В декабре прошлого года новым владельцем "Фортуны" стало московское микропредприятие "КВТ-Рус". Ранее собственником баржи значилось ООО "Универсальная транспортная группа", которое приобрело судно у гонконгской Strategic Mileage в начале октября 2020 года.