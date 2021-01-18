На горнолыжный курорт в Домбае сошла лавина

Один человек погиб, от 4 до 12 человек могут находиться под лавиной, сошедшей на горе Мусса-Ачитара в Карачаево-Черкесии. По меньшей мере шесть человек смогли выбраться из-под снега самостоятельно либо с помощью спасателей.

По данным МЧС, днем в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара произошел сход снежной лавины на горнолыжную трассу. Под снегом оказались два вагончика с пунктом проката горнолыжного снаряжения. Кроме того, снежной массой повреждено кафе. По предварительной информации, в момент схода лавины там могли находиться от 4 до 12 человек.

В оперативных службах ТАСС ранее сообщали, что, по предварительной информации, это был принудительный спуск лавины, в результате она сошла на горнолыжную трассу, в это время там отдыхали взрослые и дети. Четыре человека, предварительно, пострадали. Длина лавины составила 300 метров.

В противолавинной службе сообщили, что снег мог сойти после сейсмического воздействия от другой лавины, которую спустили принудительно в другом месте.