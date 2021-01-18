Португальский депутат и врач: "Никогда за свою карьеру не видел столько смертей"

В Португалии за сутки от COVID-19 скончались 167 пациентов. Это самый высокий показатель с начала эпидемии в стране. За двадцать четыре часа более 6700 человек заразились коронавирусной инфекцией. Число госпитализаций продолжает расти. В крупнейшей в Португалии больнице Санта-Мария и медицинском центре Тореш-Ведраш складывается драматическая ситуация: машины скорой помощи с ковидными больными вынуждены ждать, когда людей возьмут в приемное отделение.

Рикардо Батиста Лейте, депутат парламента, врач: "Никогда за свою профессиональную карьеру я не видел столько смертей за столь короткий период времени, как это было вчера. Действительно ужасно смотреть на то, как врачам приходится расставлять приоритеты, решать, кто из пациентов получит доступ к ИВЛ, а кто нет. В конечном итоге, определять, кто живет, кто умирает, и все потому, что в реанимации нет коек, и в больницах не хватает свободных мест. Между тем нам часто приходится интубировать пациентов в отделении неотложной помощи. Мне тяжело видеть изможденных коллег, многие из которых плачут, потому что не могут больше все это выносить. И количество пациентов продолжает расти. Мы не можем больше выдерживать такой темп. Вот, пример того, что происходит в нашей стране".

На этом фоне все больше и больше врачей считают необходимым ужесточить ограничительные меры, вплоть до введения карантина, как это было весной прошлого года. Не исключено, что правительство решит снова полностью закрыть школы. Ранее глава государства Марселу Ребелу де Соуза заявил, что режим ЧП будет продлеваться вплоть до конца его президентского срока - до 9 марта.