Спецдокладчик ПАСЕ: "Мы рассчитываем на присутствие Навального на слушаниях"

"Мы рассчитываем на присутствие Алексея Навального" на слушаниях по его делу, - заявил поздно вечером в воскресенье Жак Мэр, специальный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по делу об отравлении российского оппозиционера.

Слушания должны состояться в этот вторник, 19 января, в Страсбурге в 10.30 по центральноевропейскому времени (12.30 по Москве). Инициатива принадлежит Комитету ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека, уточнили ранее в пресс-службе организации. Алексей Навальный, как и другие участники, а именно: Христо Грозев - ведущий расследователь онлайн-портала bellingcat и представители России, должны выступить по видеосвязи.

В Твиттере, а также в интервью французским СМИ Жак Мэр заявил, что надеется на "здравый смысл" российских властей, которые пообещали сотрудничать с ПАСЕ в деле об отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией. Тюремное заключение или любая другая мера, лишающия Навального возможности участвовать в слушаниях во вторник, "было бы очень плохим сигналом", подчеркнул спецдокладчик ПАСЕ.

Тюремное заключение или любая другая мера, лишающая Навального возможности участвовать в слушаниях ПАСЕ 19 января, "было бы очень плохим сигналом" со стороны России Жак Мэр спецдокладчик ПАСЕ по делу об отравлении Навального

Жак Мэр добавил, что согласие российских властей было получено, поскольку подготовка доклада Комитета по правам человека ПАСЕ - единственное проводимое в настоящее время международное расследование. Все обращения Алексея Навального на российской территории остались без ответа, так как там считают, что на сегодняшний день оснований для дальнейших действий нет. "Мы начали это расследование в Европе, как и каждый раз, когда мы предполагаем, что имели место серьёзные нарушения прав человека. Россия является членом Совета Европы", - пояснил он.

На вопрос, требует ли Комитет ПАСЕ освобождения Навального, Жак Мэр заявил, что в Страсбурге "очевидно обеспокоены". Спецдокладчик рассказал, что 17 декабря прошлого года встречался и в течение двух часов беседовал с российским оппозиционером в Берлине. Алексей Навальный тогда начал чувствовать себя лучше после того, как в течение нескольких недель находился на грани жизни и смерти. "Мне он показался чрезвычайно преданным делу, упорным, он был в хорошей физической и психической форме, - заявил Жак Мэр France Info. - Когда же он сказал нам, что вернётся в Россию, мы выразили своё беспокойство по этому поводу, поскольку он снова может подвергнуться запугиванию и другим видам угроз".

Тот факт, что он решил вернуться вот так, означает, на мой взгляд, что он ищет поддержки со стороны международного сообщества, ведь он очень хорошо знает: судебная система в России ранее не отвечала на его запросы Жак Мэр спецдокладчиик ПАСЕ по делу Навального

Жак Мэр заявил, что после задержания основателя ФБК остаётся оптимистом. "Нет оснований думать о плохом", заявил он France Info. По мнению спецдокладичка ПАСЕ, задержание будет обжаловано и должно быть рассмотрено в течение 48 часов; таким образом, указанный УФСИН десятидневный срок "не совсем легален". Жак Мэр понадеялся, что в ближайшие дни поступит реакция российских властей и что она будет "здравомыслящей". Навального обвиняют в том, что он уехал в Германию на четыре месяца на лечение и не вернулся вовремя, чтобы предстать перед ФСИН, это "абсолютно нелепо". "Он возвращается в Россию, несмотря на риск, поэтому как минимум ему следует дать возможность безопасного пребывания в стране", подчеркнул французский политик.

Жак Мэр, французский политик из президентской партии "Вперёд, Республика!", был назначен ПАСЕ спецдокладчиком по делу об отравлении Алексея Навального 5 ноября 2020 года.

Навальный возвращается в Россию, несмотря на риск, поэтому как минимум ему следует дать возможность безопасного пребывания в стране Жак Мэр спецдокладчик по делу Навального

Поводом к расследованию послужили, как заявили в ПАСЕ, установленные правительством Германии "доказательства отравления", подтверждённые шведской и французской лабораториями, а также Организации по запрещению химического оружия. Жак Мэр пояснил тогда, что расследование будет вестись в разных странах ЕС при поддержке Совета Европы и что запланированы его встречи с политиками, врачами, журналистами. Предыдущие громкие расследования ПАСЕ касались обстоятельств гибели Сергея Магницкого, Бориса Немцова, мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции.