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США

Американская НКО требует через суд удалить Telegram из магазина приложений Apple

Access to the comments Комментарии
 Ольга Кепински
Приложение Telegram в Apple Store хотят заблокировать
Приложение Telegram в Apple Store хотят заблокировать   -   Авторское право  Andy Wong/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved
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Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web ("Коалиция за более безопасный интернет") требует через суд удалить мессенджер Telegram из магазина приложений компании Apple. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Соответствующий иск был подан в штате Калифорния. Организация утверждает, что руководство Telegram не приняло достаточных ограничительных мер в отношении пользователей, которые распространяли сообщения экстремистского толка и призывы к насилию в связи с беспорядками у Конгресса США 6 января.

Американская НКО считает, что Telegram, допуская размещение экстремистского и расистского контента, а также сообщений, разжигающих ненависть, нарушает условия пользования магазином приложений Apple.

Популярность Telegram возросла после блокировки аккаунтов президента США Дональда Трампа в Twitter, Instagram и Facebook из-за нарушения им правил, а также в связи с опасениями, что он может попытаться спровоцировать беспорядки. В свою очередь Apple и Google удалили из своих магазинов мобильных приложений сервис микроблогов Parler, популярной у сторонников Трампа. Компания Amazon также прекратила предоставлять соцсети услуги облачного хостинга.