"У нас есть проблемы поважнее Навального"

Мнения россиян по отношению к возвращению Алексея Навального в Москву разделились: одни считают его поступок геройским, другие принимают равнодушно, а третьи - следят за развитием событий как за очередной серией мыльной оперы.

Томас Розенблатт, москвич:

"Это же потрясающая возможность доказать бесстрашие этого человека".

Александр Чекмезов, житель Москвы:

"На меня это сильного впечатления не произвело, потому что сейчас и так слишком много проблем у нас в стране и вообще в мире, связанных с пандемией, которая началась практически год назад, проблемы безработицы, которые волнуют население, я думаю, гораздо больше, чем Алексей Навальный".

Артем Гурченков, москвич:

"Если бы он остался там, про него, возможно, все бы забыли. Вернулся - здесь будут помнить. Но, боюсь, только помнить: мне кажется, его куда-то увезли, и он уже вряд ли оттуда вернется".

Политолог Мария Липман считает, что независимо от того, будет Навальный находиться за решеткой или нет, он останется проблемой для Кремля, хотя и отмечает, что серьезного влияния на российскую политику это возвращение в ближайшем будущем не окажет.

Мария Липман, политолог:

"Говоря о российском обществе и о том, окажет ли судьба Навального и его, я бы сказала, самопожертвование, немедленное влияние на его общественную роль в российской политике, нам это еще предстоит увидеть, но я не думаю, что мы увидим какие-либо изменения в ближайшем будущем".

В прогнозах относительно развития политической ситуации в России эксперты высказывают разные точки зрения, но они едины в том, что если бы Навальный решил остаться в Германии, это бы означало его смерть как публичного политика.