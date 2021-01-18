"Отравленный" мишка и слова благодарности: что происходило на рейсе "Победы"?

Алексей Навальный с женой Юлией последними зашли на борт "Победы" в Берлине. Алексей попросил обступивших его журналистов поскорее занять места, чтобы самолет мог наконец взлететь и взять курс на Россию.

- Чувствую себя гражданином России, который имеет полное право вернуться к себе домой. Ряд у меня счастливый, номер 13.

В пути Алексей интервью давать отказался. Через считанные часы он вернется домой, откуда был вывезен без сознания полгода назад. Многие просят Навального сделать с ним селфи, благодарят за работу. До этого вдвоем с Юлией они смотрели мультфильм. Алексей, казалось, был абсолютно расслаблен.

Моя соседка подарила Алексею специально купленный для него шоколад.

- Отравленный мишка? Шучу!

Девушка сказала, что ей повезло оказаться рядом.

- Его расследования, то, что он делает, — это прекрасно для людей, для развития нашей страны.

Где-то за двадцать минут до прилета капитан сообщил нам, что мы не можем сесть по техническим причинам. Алексей, обратившись к пассажирам, принес свои извинения.

Потом мы узнали, что самолет сядет не во Внукове, где Навального ждали сторонники и пресса, а Шереметьеве.

По прилету Алексей Навальный сказал, что совершенно счастлив и что "вопрос, возвращаться или не возвращаться, не стоял вообще ни одну секунду".

- Я не боюсь. Я абсолютно с нормальным чувством иду на погранконтроль, выйду и поеду домой, потому что я знаю, что я прав, я знаю, что все уголовные дела против меня сфабрикованы. Не только правда на моей стороне, но и суд. Меня, собственно говоря, собираются посадить по делу, по которому было вынесено решение Европейского суда в мою пользу.

Через считанные минуты Навального задержали на паспортном контроле. Без объяснения причин. Адвоката, которая стояла уже по ту сторону контроля, к Алексею не пустили. Юлия выходила из терминала одна.

В Шереметьеве тоже собрались встречающие. Кто-то успел на такси из Внукова, кто-то предугадал события. На вопрос о задержании многие отвечали, что это возмутительно, но непредсказуемым сюрпризом его назвать нельзя.