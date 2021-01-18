Международное сообщество требует "немедленно освободить" Навального

ОБНОВЛЕНИЕ: В актовом зале УВД г. Химки начались судебные слушания о мере пресечения для Алексея Навального. О том, что разбирательство будет проходить именно там адвокатов уведомили непосредственно перед началом заседания.

В пресс-службе Управления федеральной службы исполнения наказаний подтвердили задержание Алексея Навального в воскресенье в аэропорту Шереметьево, где вместо "Внуково" приземлился самолёт авиакомпании "Победа" с оппозиционером на борту.

В ведомстве пояснили, что с 29 декабря 2020 года Навальный находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Дальнейшую меру пресечения для основателя Фонда борьбы с коррупцией определит суд. До его решения Навальный "будет находиться под стражей", подчеркнули в УФСИН.

Реагируя на случившееся, его супруга Юлия заявила встречающим: "Самое главное, что Алексей сегодня сказал: что он не боится, и я тоже не боюсь. И вас всех призываю не бояться, спасибо вам большое за поддержку!"

Реакция международного сообщества на заставила себя ждать. Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал задержание Навального "недопустимым" и призвал российские власти "немедленно освободить" основателя Фонда борьбы с коррупцией.

По мнению главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, официальная Москва "должна уважать права российского оппозиционера" и не медля отпустить его на свободу. Он добавил, что "политизация правосудия неприемлема". С подобными призывами выступили и главы дипломатий ведущих стран Евросоюза, в частности, Франции и Германии.

США "решительно осуждают решение России задержать Навального", заявил в свою очередь Госсекретарь Майкл Помпео. По его мнению, это очередная попытка заставить замолчать Навального и других представителей оппозиции.

Это мнение разделяет и будущий советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан. Он потребовал "привлечь к ответственности" причастных к отравлению Алексея Навального в августе.

Накануне до 70 сторонников Навального, по данным ОВД-Инфо, были задержаны в Москве и Санкт-Петербурге. Среди задержанных в столице журналисты ведущих изданий и сотрудники ФБК.