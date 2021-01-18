Сектор Газа в двойной изоляции

В Секторе Газа изоляция и карантин продлятся как минимум до февраля. Руководство приняло решение не ослаблять меры до получения первых партий вакцины от коронавируса. Однако неясно, когда и как это произойдёт.

В Газе ограничено передвижение, работают только продуктовые магазины и аптеки, а все общественные собрания запрещены — включая свадьбы и похороны.

Сектор Газа, по словам его жителей, оказался в двойной изоляции: с 2007 года регион остаётся в блокаде со стороны Израиля и Египта.

Палестинское руководство неделю назад сообщило, что договорилось о поставках российского "Спутника V", а также препарата AstraZeneca. Ожидается, что поступление начнётся в феврале. Однако палестинская администрация не контролирует Сектор Газа, и неясно, попадут ли вакцины туда.

Неправительственные организации призывают Израиль, который сейчас лидирует по числу уже привитых граждан, оказать помощь палестинцам.