Бавария: на автобусе и в магазин в FFP2

Вид полицейских, патрулирующих улицы Мюнхена в одноразовых масках, остаётся в прошлом. С этого понедельника власти Баварии вводят обязательное ношение респираторов FFP2 в транспорте и магазинах. По оценкам специалистов, фильтрационная способность FFP2 достигает 94 %.

"Власти Баварии убеждены, что респираторы - при правильном ношении - обеспечивают более надёжную защиту, чем простые тканевые или бумажные маски. Но они дороже, поэтому власти намерены предоставить 2,5 миллиона экземпляров FFP2 нуждающимся",- передаёт наш специальный корреспондент Кейт Брэди.

В рамках правительственной программа респираторы раздадут людям из групп риска (страдающим хроническими заболеваниями, гражданам пожилого возраста). Получить их можно в аптеках, но количество выдаваемых на руки FFP2 ограничено.

Между тем в понедельник немецкие СМИ сообщили о том, что в баварском городе Гармиш-Партенкирхен выявлен новый штамм коронавируса. В одной из больниц заразились 73 человека, как пациенты, так и сотрудники. У троих из них, сообщают медики, не виданная ранее мутация.