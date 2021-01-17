В Черном море затонул украинский сухогруз, есть жертвы

По меньшей мере четыре человека погибли в результате инцидента с сухогрузом в Черном море у берегов Турции. По версии турецких властей, судно, владельцем которого является украинская компания, затонуло из-за плохих погодных условий. В состав экипажа входили, по разным данным, 12 или 13 человек. На помощь терпящим бедствие морякам пришли турецкие спасатели. В операции были задействованы вертолеты. Пострадавших доставили в местные больницы.

Инцидент произошел в воскресенье днем в районе Инкуму, в провинции Бартын.

Спустя несколько часов после аварии появилась информация о том, что среди членов экипажа были двое россиян. По другим данным все моряки - граждане Украины.

Затонувший в Черном море сухогруз был снят с регистрации в России в 1997 году. Об этом сообщили в Российском профсоюзе моряков. Судно было построено в 1975 году.