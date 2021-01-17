Швейцария: бизнес на пузырьках

Эта швейцарская компания - одна из тех , кто на фоне пандемии увеличивает прибыль. Medistri SA, расположенная в Домдидье, обычно занималась стерилизацией медицинского оборудования, и всего того, что может понадобиться больницам. Но сегодня фирма стерилизует исключительно флаконы, предназначенные для вакцины от коронавируса. В наступившем году через эти склады и погрузочные площадки пройдут не менее 220 миллионов пузырьков.

Шоко Нилфорушан, генеральный директор Medistri SA: "Вот, как все происходит: мы получаем склянки в упаковке. После процесса стерилизации, мы тестируем их, затем отправляем товар в центры, где флаконы заполнят вакциной, потом партии готового продукта перевезут в распределительные центры, и уже оттуда отравят потребителям".

Пузырьки стерилизуют паром, азотом, и вакуумным способом. На предприятии круглосуточно семь дней в неделю работают порядка ста сотрудников, которые могут стерилизовать ежедневно до миллиона флаконов.