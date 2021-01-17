В Мексике растет число случаев заражения коронавирусом

На кладбище в городе Валье-де-Чалько-Солидаридад (Мексика) проходит церемония прощания с умершим. В то время, как число людей, скончавшихся из-за последствий COVID-19 растет, кладбища, где это возможно, расширяют свою территорию. C конца февраля 2020 года число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Мексике (по данным на 15 января) составило 1 588 369, умерли 137 916 инфицированных пациентов. На прошлой неделе власти латиноамериканского государства приступили к масштабной вакцинации медицинского персонала. В настоящее время вирус выявляют у 45 из каждых 100 человек, обращающихся за помощью с симптомами респираторного заболевания.