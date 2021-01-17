Навальный вылетел в Москву

Алексей Навальный вылетел из Берлина в Москву. Политик возвращается на родину регулярным рейсом после почти полугода пребывания в Германии, куда его перевезли в августе с признаками сильного отравления. По данным европейских лабораторий и Организации по запрещению химического оружия, он пострадал от боевого вещества класса «Новичок». Навальный обвиняет президента России Владимира Путина в организации покушения на его жизнь. Кремль все претензии отвергает.

Ко времени прибытия рейса с Навальный в московский аэропорт Внуково собирались приехать его сторонники. С утра к терминалу были стянуты значительные силы полиции и Росгвардии. По данным ОВД-Инфо, задержаны политические активисты, которые пытались вылететь или уехать в Москву из других городов. Есть задержанные и во Внуково.

В России Навальному грозит заключение — Федеральная служба исполнения наказаний просила отменить условный приговор политику по делу о мошенничестве со средствами «Ив Роше». Основатель «Фонда борьбы с коррупцией» заявил при посадке в самолёт, что не боится оказаться за решёткой, потому что не считает себя виновным.