Последствия удара стихии в Индонезии

В индонезийской провинции Западный Сулавеси десятки человек погибли, сотни пострадали в результате серии мощных землетрясений, произошедших в регионе в последние дни. Под завалами все еще находятся люди, их число не уточняется. Поисково-спасательные операции продолжаются, но специалистам не хватает тяжелой техники. В субботу военным инженерам удалось восстановить движение на дорогах, чтобы как можно скорее доставить помощь нуждающимся.

Местные жители нашли убежище во временных приютах. "Я сюда перебрался вместе с семьей, чтобы переждать афтершоки , особенно после того как власти предупредили, что ожидаются сильные повторные толчки," — говорит один из эвакуированных.

В четверг и пятницу в Западном Сулавеси произошли землетрясения магнитудой 6,2 и 5,9. Местная сейсмологическая служба зафиксировала десятки афтершоков.

В городе Мамуджу — столица провинции — многие здания превращены в руины, ущерб нанесен двум больницам, разрушены офис губернатора и торговый центр.