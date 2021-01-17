Европа ускоряет темпы вакцинации

Европа старается ускорить темпы кампании по вакцинации, надеясь, что это поможет увидеть "свет в конце туннеля". Но некоторые страны потребовали дополнительной информации о препарате Prizer, после того, как Норвегия сообщила о 23 смертельных случаях, предположительно связанных с ним.

В Сербии сам президент Александр Вучич встретил первую партию вакцины COVID-19 от китайской Sinopharm - Пекин предоставил Белграду 1 млн доз препарата. Таким образом, вакцину смогут получить 500 тыс жителей страны: по 2 инъекции на человека.Записаться на приём можно онлайн или забронировать визит по телефону.

В Испании в воскресенье начали вводить вторую дозу препарата Pfizer-BioNTech в домах для престарелых. Чтобы вакцина была эффективной, вторую дозу нужно ввести через три недели после первой. По данным минздрава королевства, первую привику получили уже 768 тыс испанцев. Началась также вакцинация препаратом Moderna. Правительство обязалось привить к лету 70% 47-миллионного населения страны.

"Мы очень счастливы и удовлетворены тем, смогли выполнить свою работу и завершить первый этап вакцинации. Теперь мы надеемся, что сможем вакцинировать не только жителей домов для престарелых, но и остальное население страны. Потому что нам нужно создать коллективный иммунитет", - сказала Роза Виланова, директор дома для престарелых Residència Nostra Senyora.

Также в воскресенье правительство Испании обратилось в суд с просьбой отменить решение региональных властей Кастилии и Леоне о начале ночного комендантского часа в 20:00, за пределами диапазона с 22:00 до 12:00, установленного чрезвычайное положение в стране.

В пятницу в Испании были зарегистрирован 49197 новых случаях заболевания, это самый высокий суточный показатель с начала пандемии.

Италия считается первой в Европе по числу вакцинированных, которых здесь насчитывается уже больше 1 млн. В воскресенье в римской больнице Спалланцани начинают вводить вторую дозу препарата 100 пациентам.

Но это пока не отменяет карантинных мер: Ломбардия, Сицилия и провинция Больцано по-прежнему остаются красными зонами. А ещё девять регионов поменяли уровень опасности с жёлтого на оранжевый. В красной зоне все рестораны и бары закрыты. Из магазинов работают лишь те, что продают продукты или предметы первой необходимости. Выезд отсюда в другие регионы запрещён. Действует режим самоизоляции.

Австрия продлевает локдаун - уже третий по счёту - до 7 февраля, чтобы снизить всё ещё высокие суточные показатели инфицирования. Власти обеспокоены возможным проникновением в страну новых штаммов коронавируса. Канцлер Себастьян Курц заявил, что по этой причине некоторые ограничения будут ужесточены и призвал сограждан запастись терпением:

"Дамы и господа, мы понимаем, что перспективы развития ситуации на ближайщие недели мрачны для многих предпринимателей, родителей, детей и всех нас. Но мы ничего не выиграем, если откроемся дней на десять, а потом будем вынуждены опять закрыться на фоне драматических показателей роста уровня заражения".

Чтобы снизить риск распространения Covid-19 в казармах, в швейцарской армии 6 тыс новобранцев будут нести военную службу онлайн прямо из дома. Они смогут тренироваться по 6 часов в день в течение 3 недель с помощью специального приложения, а затем пройдут тест и присоединятся к другим коллегам 8 февраля.