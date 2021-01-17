"Дети ГУЛАГа" надеются вернуться в дома родителей

Вернутся ли "дети ГУЛАГа" в дома родителей? В понедельник Госдума России во втором чтении рассмотрит пакет поправок к закону "О реабилитации жертв политических репрессий".

Он был принят ещё в 1991 году и среди прочего даёт право реперессированным вернуться жить в тот город, откуда их забрали. Детей, которые родились в лагерях, в 95-м приравняли к жертвам репрессий и дали им то же самое право. Но за 30 лет закон так и не заработал: полторы тысячи "детей ГУЛАГа" так и живут за 101-м километром.

Елизавета Михайлова, дочь репрессированного:

"Вы видите, деревня это и есть деревня. Тут занят только дровами и думаешь о том, чтобы было тепло".

В 2019 году Елизавета Михайлова, Евгения Шашева и Алиса Мейсснер выиграли дело в Конституционном суде: он потребовал от правительства изменить закон и ускорить возвращение "детей ГУЛАГа".

Елизавета Михайлова, дочь репрессированного:

"Родители этого хотели, и я обещала, что я обязательно сделаю, что смогу. Родители хотели, чтобы мы вернулись. Вот поэтому я и продолжала эту борьбу".

Но проект измнений в закон, внесённый в конце прошлого года, по словам юристов, ничего не меняет: детям репрессированных предлагается ждать жилья в общем порядке. И до получения квартиры люди, которым сегодня за 70, могут не дожить. Правозащитники называют пакет поправок издевательством и фактическим саботажем решения Конституционного суда.

Григорий Вайпан, юрист:

"Благодаря делу "детей ГУЛАГа" удалось привлечь внимание к этой теме, удалось привлечь внимание к этим людям, показать, что эти люди есть, они существуют, они добиваются возвращения: у них есть право на возвращение, закон должен заработать".

Более сотни российских общественных деятелей направили открытое письмо президенту Путину и премьеру Мишустину с призывом принять такой вариант закона, который обеспечил бы жертв ГУЛАГа жильём в кратчайшие сроки.